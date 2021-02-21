رصاصة طائشة تصيب شابة في عدوس

ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أنّ شابة سورية تدعى "ف.أ.د." (21 عاماً)، أصيبت برصاصة طائشة في محلة عدوس، نقلت على أثرها إلى مستشفى دار الأمل الجامعي للمعالجة.