لبنان

مواطنون يقطعون الطريق عند كنيسة مار مخايل احتجاجاً على تردي الأوضاع

Lebanon 24
21-02-2021 | 22:02
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أقدم عدد من المواطنين على قطع الطريق عند مستديرة الشياح - كنيسة مار مخايل، احتجاجاً على الأوضاع المعيشية وارتفاع سعر الدولار.
 
 
 
 
 
 
 
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