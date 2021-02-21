لبنان

الجيش أعاد فتح طريق مار مخايل بعدما قطعها محتجون

Lebanon 24
21-02-2021 | 22:43
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أعادت قوّة من الجيش فتح الطريق عند تقاطع كنيسة مار مخايل قرب مطعم الجواد، بعدما قطعها محتجون بالاطارات المشتعلة ومستوعبات النفايات اعتراضاً على تردّي الاوضاع المعيشية والاقتصادية التي تشهدها البلاد.
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