الجيش أعاد فتح طريق مار مخايل بعدما قطعها محتجون

أعادت قوّة من الجيش فتح الطريق عند تقاطع كنيسة مار مخايل قرب مطعم الجواد، بعدما قطعها محتجون بالاطارات المشتعلة ومستوعبات النفايات اعتراضاً على تردّي الاوضاع المعيشية والاقتصادية التي تشهدها البلاد.