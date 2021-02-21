ارسلان: حلّنا نعترف كلبنانيين أنّنا فشلنا بحكم نفسنا

أكّد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان أنّ "الحل في لبنان أما البقاء في فيتو طائفي ومذهبي ودويلات في دولة أو الذهاب باتجاه تأسيس الدولة المدنية المحقة"، وقال: "اذا استمرت الامور كما هي الوضع سيكون اسوأ واخطر مما نحن فيه اليوم".

وفي حديث عبر قناة الـ"LBCI"، قال ارسلان: "منذ العام 2009 نتحدث عن مؤتمر تأسيسي وفي ذلك الوقت قامت القيامة علينا وليسموّه كما يريدون اليوم عقداً اجتماعياً أو غيره".

وأردف: "من حيث لا ندري نذهب للحديث عن تدويل وضعنا المدوّل اساسا منذ العام 2005، وحلنا نعترف كلبنانيين اننا فشلنا بحكم نفسنا وكل الخارج قرف منّا وبهذا الشكل لبنان ما رح يركب".

وأضاف: "نحن نصرّ على حقّ الدروز بالتمثيل الصحيح وحقّ الدروز فوق كلّ اعتبار بالنسبة لنا. اما موضوع المشاركة او عدمها نبحث فيها لاحقاً، والحكومة ليست حكومة رئيسها. نحن لسنا بنظام أحزاب في هذه البلاد".

وتابع: " البطريرك لم يطالب بوضع لبنان تحت الفصل السابع او ما شابه. هو يعي خطورة ما نحن فيه وهو من القلائل الذين تحدّثوا عن عقد سياسي جديد في هذا البلاد".

وأضاف: "من غير الصحيح القول ان السلاح اوصلنا الى هنا.. اليست السياسة المالية المعتمدة من الـ90 الى اليوم هي ما اوصلنا الى هنا مثلا؟".

وقال: "نحن ندفع ثمن عدم تسليمنا لاسرائيل فهل المطلوب التنازل عن الارض والسيادة او المياه الاقليمية؟".

وأكد ارسلان أنّ الفساد مسألة لا علاقة لها بمسألة السلاح، ولعدم ربط الوضع الاقتصادي الاجتماعي السيّء بمواضيع لا تمتّ له بصلة ونضيّع بذلك البوصلة.