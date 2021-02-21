لبنان

ارسلان: حلّنا نعترف كلبنانيين أنّنا فشلنا بحكم نفسنا

Lebanon 24
21-02-2021 | 22:56
A-
A+
Doc-P-796089-637495454286281355.jpg
Doc-P-796089-637495454286281355.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكّد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان أنّ "الحل في لبنان أما البقاء في فيتو طائفي ومذهبي ودويلات في دولة أو الذهاب باتجاه تأسيس الدولة المدنية المحقة"، وقال: "اذا استمرت الامور كما هي الوضع سيكون اسوأ واخطر مما نحن فيه اليوم".
 
 
وفي حديث عبر قناة الـ"LBCI"، قال ارسلان: "منذ العام 2009 نتحدث عن مؤتمر تأسيسي وفي ذلك الوقت قامت القيامة علينا وليسموّه كما يريدون اليوم عقداً اجتماعياً أو غيره".
 
 
وأردف: "من حيث لا ندري نذهب للحديث عن تدويل وضعنا المدوّل اساسا منذ العام 2005، وحلنا نعترف كلبنانيين اننا فشلنا بحكم نفسنا وكل الخارج قرف منّا وبهذا الشكل لبنان ما رح يركب".
 
 
وأضاف: "نحن نصرّ على حقّ الدروز بالتمثيل الصحيح وحقّ الدروز فوق كلّ اعتبار بالنسبة لنا. اما موضوع المشاركة او عدمها نبحث فيها لاحقاً، والحكومة ليست حكومة رئيسها. نحن لسنا بنظام أحزاب في هذه البلاد".
 
 
وتابع: " البطريرك لم يطالب بوضع لبنان تحت الفصل السابع او ما شابه. هو يعي خطورة ما نحن فيه وهو من القلائل الذين تحدّثوا عن عقد سياسي جديد في هذا البلاد". 
 
وأضاف: "من غير الصحيح القول ان السلاح اوصلنا الى هنا.. اليست السياسة المالية المعتمدة من الـ90 الى اليوم هي ما اوصلنا الى هنا مثلا؟".
 
وقال: "نحن ندفع ثمن عدم تسليمنا لاسرائيل فهل المطلوب التنازل عن الارض والسيادة او المياه الاقليمية؟".
 
وأكد ارسلان أنّ الفساد مسألة لا علاقة لها بمسألة السلاح، ولعدم ربط الوضع الاقتصادي الاجتماعي السيّء بمواضيع لا تمتّ له بصلة ونضيّع بذلك البوصلة.
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2021-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2021-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2021-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
20:36 | 2021-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
21:17 | 2021-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:43 | 2021-02-22
04:39 | 2021-02-22
04:36 | 2021-02-22
04:33 | 2021-02-22
04:33 | 2021-02-22
04:30 | 2021-02-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website