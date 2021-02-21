نقابة المصورين استذكرت شهداءها ودعت لإطلاق سراح سمير كساب

إستذكرت نقابة المصورين الصحافيين شهداءها في عيدهم الواقع في 22 شباط، وقالت في بيان: "في هذا اليوم نتذكر شهداءنا الأبرار الذين دفعوا حياتهم من أجل الصورة الحقيقة. لهم منا اجمل التحيات وان ذكراهم ستبقى خالدة بقلوبنا جميعا ودماءهم نبراسا لكل الزملاء. وان صورهم التي التقطتها عدساتهم ستبقى حاضرة بذاكرة شعبنا".





وتابعت: "يأتي يومكم هذا العام وما زال مصير زميلنا المخطوف سمير كساب مجهولا ومن جديد نرفع الصوت عاليا لنطالب بكشف مصيره وندعو خاطفيه لاطلاق سراحه فورا ليعود لاهله وزملائه. ونناشد كل الهيئات الدولية والاعلامية تبني قضيته والعمل على تحريره. يأتي هذا اليوم وبالامس فقدنا زميلنا المصور مروان عساف الذي بقي وفيا لمهنته حتى اللحظة الأخيرة رغم كل الصعوبات التي يعاني منها الجسم الإعلامي عموما والمصورون خصوصا".





وأضافت: "مستمرون في أداء واجبنا المهني تجاه شعبنا رغم كل المخاطر التي تواجهنا يوميا. ها نحن في الخطوط الأمامية لنقل اخبار الناس ومعاناتهم مع تداعيات فيروس كورونا من دون خوف أو كلل على رغم إصابة العديد منا خلال تغطيتنا. وننتظر اليوم الذي سيتم تقديم اللقاح لنا كما وعدنا بأننا سنكون أول من يتلقى اللقاح ونتمنى ان يتم ذلك بأسرع وقت ممكن لنمستمر بعملنا باقل مخاطر".





وأسفت النقابة لغياب تكريم شهدائها وأشارت إلى أنه "كان مفترضا تكريم شهدائنا بهذا اليوم من خلال المسابقة التي كنا قد اعلنا عن انطلاقها العام الماضي تكريما للشهداء والتي أطلقنا عليها اسم جائزة الشهيدين جورج سمرجيان وخليل دهيني للصورة الصحافية لكن بسبب جائحة كورونا تم تأجيلها إلى وقت لاحق على أمل أن يكون العام القادم".





وتابعت: "في يومكم أيها الشهداء نقول: اسماؤهم قناديل، قاماتهم غابات البخور، دماؤهم أنبل الحبر، أرواحهم سحابة زرقاء فوق أرزة يسكنون ضميرها الاخضر، ولانهم شهداء الكلمة والصورة لا كلمة تتسع لعطر صدورهم، هم شهداؤنا، شهداء الوطن. 22 شباط هو اليوم الذي اخترناه لتكريمهم ولكي يكون يوما للمصور الصحافي. لقد قدمت نقابتنا عشرات الشهداء أثناء الحرب وخلال العدوان الاسرائيلي على وطننا، وشهداؤنا بحثوا عن صورة دفعوا حياتهم ثمنا لها. بعدما وثقوا بشاعة الحرب، شهداؤنا عرفوا في قلوبهم ان صورة في صحيفة أو على الشاشة قد تكون الاخيرة. لكنهم استمروا بواجبهم المهني ولم يخافوا"





وأردفت: "نحن عيون الناس وذاكرتهم، نحن المصورون بعملنا الكبير صنعنا الذاكرة الحقيقية، وسجلنا للمستقبل دقائق اللحظة وتفاصيلها. وبكل فخر في هذا اليوم نتذكر شهداءنا وبدمعة حارة: الياس الجوهري، ديب سليم حمدان، توفيق غزاوي، عبد الرحمن الحلبي، بهيج متني، مصطفى مزنر، سعيد فوي فران، بيار شباط، هاني طه، هاني جوهرية، هاني جردي، ادغار جميل، عبد الرزاق السيد، حبيب ضيا، عدنان كركي، خليل الدهيني، جورج سمرجيان، بهجت دكروب، احمد حيدر احمد، ليال نجيب، عساف ابو رحال، علي شعبان وكل شهداء الاعلام.. اليوم نتذكرهم جميعا وهم لم يغيبوا يوما عنا. ان الاعلام اللبناني يواجه أخطر مرحلة في مسيرته، وان العدد الكبير من الصحف قد أغلق ما ادى الى معاناة المئات من الاعلاميين ومن ضمنهم المصورون. وندعو الجميع الى ايجاد السبل للاستمرار بواجباتنا المهنية تجاه وطننا".