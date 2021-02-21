الرياشي يودّع والدته

ودع الوزير السابق ملحم الرياشي، واخوته وعائلة الرياشي، والدتهم ماغي، في مراسم التزمت شروط التعبئة العامة، بحيث حضرت العائلة بشكل ضيق، وذلك في كنيسة المخلص للملكيين الكاثوليك في الأشرفية.

وشارك العائلة، نائب رئيس الحكومة السابق غسان حاصباني، ممثلا رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، والنائب ستريدا جعجع، والنائب ماجد إدي إبي اللمع، والنائب السابق فارس سعيد، وبعض كوادر "القوات" في الأشرفية.

وترأس الصلاة الأب نقولا الرياشي، وشاركه الأب جان مطران الذي تحدث عن فضائل الفقيدة، مستشهدا بسفر الأمثال واصفا إياها بالمرأة الحكيمة التي تبني، وبنت بيتها على صخرة الإيمان والرجاء والمحبة والإخلاص والتضحية.

ومن ثم نقل الجثمان الى مسقط رأسها الخنشارة، حيث وري في الثرى.