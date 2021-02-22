لبنان

رئيس تيار يُطلق إشاعات

Lebanon 24
22-02-2021 | 00:06
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يحرص رئيس تيار سياسي على إطلاق إشاعات حول توتر العلاقات مع حليفه الأساسي، على خلفية امتصاص الانتقادات المتزايدة لأدائه السياسي المتعثر، وإلقاء مسؤولية تعثره على غيره، وفق أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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