رئيس تيار يُطلق إشاعات

يحرص رئيس تيار سياسي على إطلاق إشاعات حول توتر العلاقات مع حليفه الأساسي، على خلفية امتصاص الانتقادات المتزايدة لأدائه السياسي المتعثر، وإلقاء مسؤولية تعثره على غيره، وفق أسرار "اللواء".