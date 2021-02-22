الحريري لن يُقاطع عون



ولاحظت مصادر سياسية عبر "اللواء" ان "الوضع استنفد حدوده من التصعيد". بداية الأسبوع الأخير من شباط، تزامن مع الإعلان عن أول إصابة بفايروس كورونا في العام الماضي، ليمضي "الهوينا" إلى استحقاقات تبدأ اليوم، وانتظارات مفتوحة على المستقبل بالمدى القريب والبعيد. لعلَّ أهمها مسألة تأليف جديدة تعيد وقف الانهيارات وتفتح الباب امام عودة لبنان إلى المجتمعين العربي والدولي.ولاحظت مصادر سياسية عبر "اللواء" ان "الوضع استنفد حدوده من التصعيد".

وقالت ان "فريق الرئيس المكلف سعد الحريري ليس بوارد مقاطعة رئيس الجمهورية، ولا بدَّ من التقاط الفرصة للتعاون، لدى عودة الرئيس الحريري إلى بيروت، المتوقعة في الأيام القليلة المقبلة".