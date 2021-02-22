لبنان

رسائل غير ودية

Lebanon 24
22-02-2021 | 04:24
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يرى أحد السياسيين أنّ لقاء خلدة حمل رسائل غير ودية من "حزب الله" ورئيس الجمهورية وجبران باسيل إلى وليد جنبلاط.
 
المصدر: النهار
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