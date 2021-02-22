لبنان

الفساد المتجذر

Lebanon 24
22-02-2021 | 04:30
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يرى وزير سابق ان الفساد طفا على السطح اكثر بعدما خفتت انتفاضة 17 تشرين وتأكدت "المافيات" من ثباتها
 
المصدر: النهار
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الفساد

17 تشرين

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