لبنان

هل تسود العتمة؟

Lebanon 24
22-02-2021 | 04:33
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تخوف احد النواب البارزين امام زواره من عتمة متزايدة اذا لم تتوافر الحلول السريعة لمشاكل الكهرباء لناحية صيانة المعامل والتزود بالفيول
 
المصدر: النهار
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