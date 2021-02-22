إلى الخليج در

قال فنان معروف لمسافرين عادوا معه على الطائرة ذاتها من إحدى دول الخليج، إنّه عائد للاستقرار وعائلته هناك وقد تلقى نصائح منذ أشهر تدل على صعوبة ما ينتظر لبنان.