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إلى الخليج در

Lebanon 24
22-02-2021 | 04:33
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قال فنان معروف لمسافرين عادوا معه على الطائرة ذاتها من إحدى دول الخليج، إنّه عائد للاستقرار وعائلته هناك وقد تلقى نصائح منذ أشهر تدل على صعوبة ما ينتظر لبنان.
 
المصدر: النهار
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