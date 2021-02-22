لبنان

30% من اللقاحات للمحظيين

Lebanon 24
22-02-2021 | 04:36
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كشف مصدر طبي أنّ اللقاحات التي تم توزيعها على "المحظيين" من خارج الآلية المتبعة بلغت نسبة 30% من الدفعة الأولى البالغة 28 ألف لقاح.
المصدر: نداء الوطن
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