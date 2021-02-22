أسعار وهمية للسلع المدعومة

تردد أنّ آلية دعم السلع الغذائية تُصرف على أساس "عروض أسعار" وهمية تتيح التلاعب بالكمية والسعر، بحيث يقدّم بعض التجار طلبات لاستيراد 500 طن من المواد المدعومة بمليون دولار فيستوردون فعلياً ألف طن بهذا المبلغ، لتذهب الكمية الإضافية إلى التهريب والسوق السوداء.