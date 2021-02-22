لبنان

أسعار وهمية للسلع المدعومة

Lebanon 24
22-02-2021 | 04:39
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تردد أنّ آلية دعم السلع الغذائية تُصرف على أساس "عروض أسعار" وهمية تتيح التلاعب بالكمية والسعر، بحيث يقدّم بعض التجار طلبات لاستيراد 500 طن من المواد المدعومة بمليون دولار فيستوردون فعلياً ألف طن بهذا المبلغ، لتذهب الكمية الإضافية إلى التهريب والسوق السوداء.
المصدر: نداء الوطن
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