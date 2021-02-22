لبنان

الاميركيون يسألون ويشككون

Lebanon 24
22-02-2021 | 06:18
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تواصلت وزارة الخزانة الأميركية مع دوائر مصرف لبنان مرتين للاستفسار عن مسألة دعم الفيول، بذريعة مراقبتها لمدى التزام لبنان بقانون العقوبات الأميركية على الشعب السوري المعروف باسم «قانون قيصر». وسأل الأميركيون عن سبب عدم انخفاض حجم استيراد المحروقات، بالرغم من فترة الإغلاق العام في لبنان التي امتدت لما يزيد على شهر. ويُشكّك الأميركيون في أن السبب يعود إلى تهريب الفائض إلى سوريا.
 
المصدر: الأخبار
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