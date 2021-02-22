النائب طعمة: أشهر صعبة على اللبنانيين

أعرب النائب عن «اللقاء الديمقراطي» نعمة طعمة في حديث لـ«الشرق الأوسط» عن خشيته من انفجار اجتماعي في لبنان، نتيجة ارتفاع منسوب حالات الفقر والعوز لدى الكثير من العائلات اللبنانية، وفي ظل غياب للدولة والحكومة وكافة المؤسسات الرسمية عن شؤون الناس وشجونهم، محذرا من أشهر صعبة مقبلة في غياب الحلول الداخلية والخارجية قبل أن تنقشع صورة مسار الإدارة الأمريكية الجديدة في الشرق الأوسط.