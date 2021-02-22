إضرام النار في ملحمة في صيدا.. وانقاذ شخص كان بداخلها (صور)

القى مجهولون مادة البنزين على باب ملحمة "خطاب" مقابل مستشفى دلاعة في صيدا واضرموا النار بها حيث امتدت النيران الى مدخل الملحمة وعمل عناصر من الدفاع المدني على إخمادها وانقاذ شخص كان في الداخل واقتصرت الاضرار على الماديات، وفق ما أفاد مراسل "لبنان 24".وأفادت المعلومات الأولية أن خلافا عائليا وراء الحادث.