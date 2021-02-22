في الضنية.. إشتريا بضائع بـ150$ مزورّة

دخل مجهولان مساء أمس الأحد الى محل لبيع المواد الغذائية في منطقة دير نبوح - الضنية والذي يديره السوري "م.ر." حيث قاما بشراء بضائع بمبلغ 150 دولار وغادرا، وفق ما أفاد مراسل "لبنان 24" في الشمال.وتبين بعدها أن المبلغ الذي دفعاه كان مزوراً حيث افاد مدير المتجر انهما غادرا بسيارة نوع هيونداي مستأجرة.