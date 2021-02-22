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لبنان
الحريري على موقفه و"اللعبة مكشوفة"
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
22-02-2021
|
08:15
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تفيد اجواء "بيت الوسط" انه حتى اللحظة لا شيء سيتغير بالنسبة للرئيس المكلّف سعد الحريري المتمسك بحكومة 18 وزيراً باعتبار ان اي تغيير في عدد الحكومة سيؤدي لخلافات اضافية خصوصا على التمثيل الدرزي، واذا كان التغيير سيحصل فلن يكون الا من ضمن تعهد واضح بدعم خارجي.
وقال مقربون من الحريري ان اللعب على الوتر الطائفي للكسب شعبويا لن يُربح النائب السابق جبران باسيل وهذه اللعبة باتت مكشوفة بالنسبة للبنانيين.
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