لبنان

لا حل الا بحكومة سياسية

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
22-02-2021 | 08:30
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قال مرجع سابق إنّ ما نشهده على الصعيد الحكومي "زاد قناعتي ان الامور ستفرض نفسها بحكومة سياسية او ربما حكومة اقطاب بالكامل تبحث مستقبل لبنان ولاسيما عندما نرى ان البلد ذاهب للانهيار امنيا ومعيشيا".
 
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خاص "لبنان 24"

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