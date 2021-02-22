لا حل الا بحكومة سياسية

قال مرجع سابق إنّ ما نشهده على الصعيد الحكومي "زاد قناعتي ان الامور ستفرض نفسها بحكومة سياسية او ربما حكومة اقطاب بالكامل تبحث مستقبل لبنان ولاسيما عندما نرى ان البلد ذاهب للانهيار امنيا ومعيشيا".