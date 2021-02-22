"عم يربحنا جميلة من كيسنا"

علقت مصادر تيار المردة على المؤتمر الصحافي للنائب جبران باسيل، فقالت ساخرة "حاول يبيعنا وزير اضافي من كيسنا مع انو الطبيعي يكون للمردة وزيرين بحكومة من 20 وزيراً، متل وضعنا هلق بحكومة حسان دياب".

اضافت "نحن ننتظر ان يُعرض علينا طرح رسمي حتى نحدد موقف".