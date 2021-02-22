لبنان

"عم يربحنا جميلة من كيسنا"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
22-02-2021 | 08:45
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علقت مصادر تيار المردة على المؤتمر الصحافي للنائب جبران باسيل، فقالت ساخرة "حاول يبيعنا وزير اضافي من كيسنا مع انو الطبيعي يكون للمردة وزيرين بحكومة من 20 وزيراً، متل وضعنا هلق بحكومة حسان دياب".
 
اضافت "نحن ننتظر ان يُعرض علينا طرح رسمي حتى نحدد موقف".

لبنان

رادار لبنان24

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