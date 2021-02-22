صحافي مخضرم: هني 3 وجبران الرابع

تعليقا على الهجوم الذي شنه النائب جبران باسيل على القيادات المسيحية بقوله "واحد لا ‏يرى في الحياة الا رئاسة الجمهورية (سليمان فرنجية) وواحد لا يرى بالحياة الا كيف يريد ان يربح على ظهر ‏الحراك (سامي الجميّل) وواحد لا يرى كل حياته الا كيف يريد ان يربحنا وهو يعيش دائما على جانب الاحداث ‏ولا مرة في قلبها (سمير جعجع)، عقب صحافي مخضرم قائلا: "الاضافة الوحيدة الى هذه الجملة هي الاتية: وواحد معتبر انو رئاسة الجمهورية ما بيقدر يضمنا الا بحياة عمو (باسيل)".