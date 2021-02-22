اهالي طلاب الجامعات الاجنبية قطعوا الطريق في الحمرا.. واعتصام في طرابلس

أفادت الوكالة الوطنية للاعلام عن تجمع في شارع الحمرا بدعوة من لجنة اهالي الطلاب في الجامعات الاجنبية "رفضا لسياسة المماطلة والتسويف في تطبيق قانون الدولار الطالبي".

وكانت غرفة التحكم المروري اشارت الى انه تم قطع السير عند تقاطع روما - الحمرا بالاطارات المشتعلة، وعناصر من مفرزة سير بيروت الاولى تعمل على المعالجة.