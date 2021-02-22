لبنان

اهالي طلاب الجامعات الاجنبية قطعوا الطريق في الحمرا.. واعتصام في طرابلس

Lebanon 24
22-02-2021 | 08:54
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أفادت الوكالة الوطنية للاعلام عن تجمع في شارع الحمرا بدعوة من لجنة اهالي الطلاب في الجامعات الاجنبية "رفضا لسياسة المماطلة والتسويف في تطبيق قانون الدولار الطالبي".
 
وكانت غرفة التحكم المروري اشارت الى انه تم قطع السير عند تقاطع روما - الحمرا بالاطارات المشتعلة، وعناصر من مفرزة سير بيروت الاولى تعمل على المعالجة.
 
توازياً، نفذ ‏اهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج اعتصاماً امام البنوك في شارع المصارف بطرابلس للمطالبة بتطبيق قانون الدولار الطلابي.

وقد منع الاهالي الموظفين من الدخول الى فروعهم وذلك كخطوة تصعيدية لحين تطبيق القانون وذلك بعد عدم تمكنهم من ارسال الاموال لابنائهم.
 
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