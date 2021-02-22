لبنان

قيادة الجيش نعت العميد الركن المتقاعد صالح طليس

Lebanon 24
22-02-2021 | 08:57
A-
A+
Doc-P-796185-637495811800234575.jpg
Doc-P-796185-637495811800234575.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نعت قيادة الجيش - مديرية التوجيه، العميد الركن المتقاعد صالح طليس، الذي توفي بتاريخ 21/2/2021، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

من مواليد: 1/7/ 1954 بريتال - بعلبك.
تطوع في الجيش بتاريخ 1/10/1974، ورقي إلى رتبة ملازم بتاريخ 1/7/1977، ثم تدرج في الترقية حتى رتبة عميد اعتبارا من 2/6/2005.
حائز أوسمة عدة، وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته مرات عدة.
تابع دورات دراسية عدة في الداخل والخارج.
متأهل وله خمسة أولاد.

ينقل جثمانه بتاريخ 22/2/2021 الساعة 7.00 من مستشفى رياق إلى بلدة بريتال - بعلبك، حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه عند الساعة 11.00، ويوارى في الثرى في جبانة البلدة.

تقبل التعازي على أرقام الهواتف التالية:
زوجته الأستاذة سمر: 458621/71
ابنه الأستاذ غسان: 816982/78
ابنته ملاك: 608251/70
شقيقه عبد الكريم: 462032/03

لبنان

تعازي ووفيات

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2021-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
20:36 | 2021-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:15 | 2021-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
21:17 | 2021-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2021-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:14 | 2021-02-22
11:13 | 2021-02-22
11:10 | 2021-02-22
11:02 | 2021-02-22
10:58 | 2021-02-22
10:17 | 2021-02-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website