قيادة الجيش نعت العميد الركن المتقاعد صالح طليس

نعت قيادة الجيش - مديرية التوجيه، العميد الركن المتقاعد صالح طليس، الذي توفي بتاريخ 21/2/2021، وفي ما يلي نبذة عن حياته:من مواليد: 1/7/ 1954 بريتال - بعلبك.تطوع في الجيش بتاريخ 1/10/1974، ورقي إلى رتبة ملازم بتاريخ 1/7/1977، ثم تدرج في الترقية حتى رتبة عميد اعتبارا من 2/6/2005.حائز أوسمة عدة، وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته مرات عدة.تابع دورات دراسية عدة في الداخل والخارج.متأهل وله خمسة أولاد.ينقل جثمانه بتاريخ 22/2/2021 الساعة 7.00 من مستشفى رياق إلى بلدة بريتال - بعلبك، حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه عند الساعة 11.00، ويوارى في الثرى في جبانة البلدة.تقبل التعازي على أرقام الهواتف التالية:زوجته الأستاذة سمر: 458621/71ابنه الأستاذ غسان: 816982/78ابنته ملاك: 608251/70شقيقه عبد الكريم: 462032/03