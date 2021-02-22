لبنان

700 ألف شخص سجّل على المنصة لتلقي اللقاح

Lebanon 24
22-02-2021 | 09:34
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تتواصل حملة التلقيح ضد وباء كورونا وقد بلغ عدد المسجّلين في المنصّة حوالى سبعمئة ألف شخص على الأقلّ بحسب ما أعلن رئيس اللجنة الوطنية لإدارة لقاح "كورونا" الدكتور عبد الرحمن البزري الذي أشار الى أن الأعداد المسجّلة تتركّز في مناطق محددة ما يستدعي من البلديات والمؤسسات الأهلية المساعدة في التسجيل في المنصة.

وفي حديث لإذاعة "صوت كل لبنان"، لفت البزري الى ان عدد المستفيدين من اللقاح حتى اليوم بلغ حوالى اربعة وعشرين الف شخص، متوقعا ان يشهد منتصف اذار حركة أوسع من التلقيح بعد بدء المرحلة الثانية في الأسبوع الأول من آذار وهو التوقيت نفسه الذي تصل فيه لقاحات جديدة منها استرازينيكا ودفعة إضافية من شركة فايزر.

وعن اللقاح الروسي، اكد البزري انه حصل على موافقة الدولة اللبنانية إنما التعثر هو من الجانب الروسي لجهة الاعداد المتوفّرة لديه والأولية للروس أنفسهم قبل توزيع اللقاح على بلدان العالم.
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