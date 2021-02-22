مرجع بارز: لا حكومة قبل الصيف

غرد مرجع سياسي بارز، ولكن هذه المرة لأصدقائه عبر التطبيق الالكتروني وليس عبر "تويتر"، قائلا انه "رغم الاتصالات واللقاءات التي تحصل من أجل حلحلة ملف الحكومة فإنها لن تولد قبل الصيف المقبل، والأمر مرهون بنجاح الاتصالات الفرنسية في فرض طرح جديد يلتزم به الاطراف الداخليون".