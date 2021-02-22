لبنان

بالجرم المشهود أوقفوه في أنطلياس.. وهذا ما ضُبط بحوزته (صورة)

Lebanon 24
22-02-2021 | 10:14
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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

فِي إِطَارِ المُتابَعَةِ المُستَمِرَّةِ التّي تَقومُ بِها المَجموعَة الخَاصَّة فِي وحدة الشُّرطَة القَضَائِيّة لِمُكافَحَة آفَتَيْ َتِجارَة وتَرويج المُخَدّرات.

بِتارِيخ 16-2-2021، وَبعدَ عَمليّات رَّصد وَتَعقُّب، أَوقَفَتْ عَناصِرُ المَجموعَة -بِكَمِينٍ مُحكَمٍ، وبالجُرمِ المَشهُود- أَحَدَ مُرَوّجِي المُخدَّرَات فِي مَحلَّة أنطِلياس، ويُدعَى:

ز. ز. (مواليد 1976، لبناني)، مَطلوبٌ لِلقَضَاء بِجُرْم تِجارَة مُخدّرَات.
وضَبَطَتْ في دَاخِل شقّته حَوالى/200/ غ.  مِن مادّة الكوكايين مُقَسَّمة دَاخِل /28/ غلافاً و/34/ ظرفاً وَعُلبَتَيْن بلاستِيكيّتَيْن، و/7/ أكياس نايلون بِداخِلِها مَادّة المَاريجوانا تُقدّر زِنَتُها بـ /35/ غ. وَكَمِيَّة من حَشيشَة الكَيْف مُوَضَّبَة في غِلافَيْن، وعُلبَة خَشبِيّة بِداخِلها مَادّة الكُوكايِيِن، كَذلِك تَمَّ ضَبط سَيّارة نَوع هيونداي لَوْن أَسوَد.

أُودِعَ المَوقُوفُ مَعَ المَضبوطَاتِ مَكتب مُكافَحَة المُخدّرَات المَركَزِيّ، للتوسُّع بِالتَّحقِيقِ مَعَهُ، بِناءً عَلى إِشَارَة القَضَاء المُختَصّ". 
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