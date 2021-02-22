أهالي حي القلعة في حلبا ناشدوا معالجة انهيارات الأتربة

ناشد أهالي حي القلعة في حلبا البلدية والمحافظة والهيئة العليا للإغاثة، مساعدتهم لرفع الضرر عن منازلهم بسبب الانهيارات المتكررة للأتربة والصخور ومن انهيارات حائط منزل مهجور في حي القبة على منزلين في حي القلعة.وأفاد الأهالي بأن "هناك صخورا عملاقة آيلة للسقوط من مكانها، قد تؤدي لا سمح الله الى كارثة تهدد الأرواح والممتلكات".