الجيش: 3 خروق جوية معادية جنوبا

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه، البيان الآتي: "بتاريخ 21/2/2021 اعتبارا من الساعة 17.50 ولغاية الساعة 23,10 تم تسجيل 3 خروق جوية من قبل طائرات استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب.تتم متابعة موضوع الخروق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".