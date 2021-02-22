الجيش: تمارين تدريبية وطيران ليلي في عدد من المناطق

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "ستقوم وحدة من الجيش بتاريخ 23/2/2021 ما بين الساعة 07.00 والساعة 16.00، بإجراء تمارين تدريبية في حقل تدريب مزرعة حنوش - حامات، يتخللها تنفيذ رمايات حية بواسطة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة".واعلنت في بيان ثان، "انه بتاريخ 22/ 2/2021 ما بين الساعة 10.00 والساعة 13.00 ستقوم وحدة من الجيش بإجراء تمارين تدريبية في مركز تدريب سقي أبو علي – طرابلس، يتخللها استعمال ذخيرة حية".وفي بيان آخر، افادت ان "وحدة من الجيش ستقوم لغاية 18/3/2021، بإجراء تمارين تدريبية ليلية ونهارية في مخيم التدريب - تربل، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية واستخدام متفجرات وقنابل صوتية ومدخنة".كما افادت في بيان رابع، انه "لغاية 26/ 2/2021، ستقوم وحدة من الجيش بإجراء تمارين تدريبية ليلية ونهارية في منطقة كفرفالوس، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية".وفي بيان خامس، اعلنت ان "وحدة من الجيش ستقوم لغاية 28/2/2021 ما بين الساعة 8.00 والساعة 24.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في مناطق العاقورة - أفقا - اللقلوق وحقل تدريب تم رطيبة تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة المتوسطة والثقيلة واستخدام متفجرات".كذلك اشارت في بيان سادس، الى "انه لغاية 26 /2/2021 من الساعة 7.00 حتى الانتهاء، ستقوم وحدة من الجيش بإجراء تمارين تدريبية في حقول تدريب: مزرعة حنوش - حامات، بولونيا، برمانا - العيون، عين سعادة، مجمع الحريري- كفرفالوس ومنشآت الزهراني، يتخللها استعمال ذخيرة خلبية وذخيرة حية بواسطة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.لذا، تدعو قيادة الجيش المواطنين وأصحاب مراكب الصيد والنزهة، إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورين أعلاه".وافادت في بيان آخر، ان "وحدة من الجيش، ستقوم لغاية 1/3/2021، بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية في مناطق حدث الجبة، ديمان، حصرون، جبل العروبة، القموعة، وادي خالد، أكروم، جبل المالح، رأس مسقا، الكورة، جرد الضنية، بشري، إهدن - الشمال، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية".وختاما، اعلنت المديرية ان "القوات الجوية ستقوم، بتواريخ: 22،23،24 و25/2/2021 اعتبارا من الساعة 18.00 ولغاية الساعة 24.00 من كل يوم، بتنفيذ طيران ليلي بالانتقال بين القواعد الجوية التالية: حامات، بيروت، القليعات ومدرسة القوات الجوية".