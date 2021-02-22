قبول الإدعاء ضد فادي سعد بجرم المس بالأديان وإثارة الفتن

عطفا على الإخبار المقدم من المحامين محمد زياد جعفيل، كوستي أنطون عيسى، ميشال فلاح، الدكتور وليد حدرج، سهى إسماعيل، محي الدين الباشا و مازن العاكوم أمام النيابة العامة التمييزية بوجه المدعو فادي عادل سعد، وكل من يظهره التحقيق فاعلا أو متدخلا أو محرضا بالجرائم التي تمس بالدين وإثارة الفتن سندا للمواد/317/ و/474/ عقوبات، فقد تم قبول الإدعاء ضده بموجب المواد المدعى بها، وأحيل الملف على النيابة العامة، صاحبة الإختصاص، للتحقيق وإجراء المقتضى اللازم، وقد أخذ الرقم 932/م/2021.