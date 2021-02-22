لبنان

قبول الإدعاء ضد فادي سعد بجرم المس بالأديان وإثارة الفتن

Lebanon 24
22-02-2021 | 11:43
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عطفا على الإخبار المقدم من المحامين محمد زياد جعفيل، كوستي أنطون عيسى، ميشال فلاح، الدكتور وليد حدرج، سهى إسماعيل، محي الدين الباشا و مازن العاكوم أمام النيابة العامة التمييزية بوجه المدعو فادي عادل سعد، وكل من يظهره التحقيق فاعلا أو متدخلا أو محرضا بالجرائم التي تمس بالدين وإثارة الفتن سندا للمواد/317/ و/474/ عقوبات، فقد تم قبول الإدعاء ضده بموجب المواد المدعى بها، وأحيل الملف على النيابة العامة، صاحبة الإختصاص، للتحقيق وإجراء المقتضى اللازم، وقد أخذ الرقم 932/م/2021.
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