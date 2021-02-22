إدارة المناقصات: مسار مناقصة تأمين الفيول والغاز أويل لمؤسسة الكهرباء قانوني

صدر عن إدارة المناقصات في التفتيش المركزي البيان التالي:"عطفا على الاجتماع المنعقد في مكتب وزير الطاقة والمياه بتاريخ 13/1/2021، المتعلق بالوضوح والضوابط القانونية في دفتر الشروط الخاص بتأمين الفيول أويل (أ) و(ب)، والغاز أويل لزوم مؤسسة كهرباء لبنان. استلمت ادارة المناقصات دفتر الشروط الخاص بالمناقصة المشار إليها، وتمت احالته على التدقيق، للتأكد من انطباق مضمونه على القواعد التنافسية والقانونية التي ترعى الصفقات العمومية تمهيدا لإطلاق المناقصة، عملا باحكام المرسوم التنظيمي 2866/59 (نظام المناقصات) المحال اليه بموجب قانون المحاسبة العمومية.إن مسار مناقصة تأمين الفيول أويل والغاز أويل، لزوم مؤسسة كهرباء لبنان هو مسار قانوني، منفصل تماما عن كتب التهويل والتعتيم، أيا كان مصدرها، ولموضوع هذه الكتب تتمة دستورية وقانونية، من باب التمسك الكامل بالموجبات الوظيفية، والحقوق الدستورية والقانونية، وتطبيق قانون حق الوصول الى المعلومات كاملا".