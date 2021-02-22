تجمع لأصحاب الفانات على أوتوستراد جل الديب.. وتلويح بالتصعيد

يشهد أوتوستراد جل الديب زحمة سير، نتيجة تجمع الفانات على المسلك الغربي، احتجاجا على الوضع المعيشي وارتفاع أسعار المحروقات.وعمد أصحاب الفانات على قطع المسلك الغربي للاوتوستراد لبعض الوقت، ثم أعيد فتحه تسهيلا لحركة المرور بعد مفاوضات مع قائد مفرزة سير الجديدة المقدم روني القصيفي.وأكدوا انهم سيلجأون إلى التصعيد بعد غد الأربعاء، في حال استمر ارتفاع أسعار المحروقات.