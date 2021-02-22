لبنان

باسيل سلم "حزب الله" 3 اشياء؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
22-02-2021 | 12:43
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اختصر مرجع سياسي مطلع تعليقه على كلام رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل امس، بالقول "باسيل سلم الحزب كل شيء".
واوضح: "باسيل سلم الحزب اولا التنازل عن الثلث المعطل والقبول بمبادرة السيد حسن نصرالله، وثانياً بإعادة تصويب نقاش القاعدة العونية حول التفاهم مع حارة حريك والتحالف معها، وثالثا من خلال تمريره اشارة ود لتيار "المردة".

لبنان

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