أولياء الطلاب في الخارج يصعدون.. إقفال طرقات أمام المصارف وطرد موظفين

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن أولياء الطلاب اللبنانيين في الخارج، نفذوا اعتصاما أمام مصرف لبنان صباح اليوم، للمطالبة بتنفيذ قانون الدولار الطالبي والضغط على مصرف لبنان والمصارف لتحويل الاموال للطلاب في الخارج الذين يعيشون في ظروف صعبة. وأكدوا "الاستمرار بتحركهم حتى تحقيق المطالب". تخلل الاعتصام قطع للطريق لبعض الوقت.

وقد جال المحتجون على عدد من المصارف في شارع الحمرا وعمدوا الى طرد الموظفين من مكاتبهم واغلاق بواباتها، مشددين على ان "تحركاتهم ستستمر بشكل تصاعدي حتى تحقيق أهدافها". وتوعدوا "كل من يريد الدخول الى تلك المصارف لأن المصارف هي السبب في الانهيار الاقتصادي الذي تشهده البلاد".

ويتابع اهالي الطلاب جولتهم على المصارف حيث ينفذون امام كل مصرف وقفة احتجاجية مع تلاوة بيان يدعو إلى "ضرورة تطبيق قانون الدولار الطالبي وتحميل السلطة المسؤولية"، ويقومون بإقفال الطريق امام كل مصرف والضرب عالابواب، الى حين خروج الموظفين.