لبنان

القاضي البيطار لأهالي شهداء المرفأ: لن أقف عند الحصانات

Lebanon 24
22-02-2021 | 12:40
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 عبّر أهالي شهداء المرفأ عن ثقتهم بالقاضي البيطار قائلين: "نحن متفائلون بالقاضي البيطار الذي أكد لنا أنّه لن يقف عند الحصانات وسيطلعنا كلّ فترة على مسار التحقيق وسيعطي كل الجدية لملفنا"
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القاضي البيطار

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