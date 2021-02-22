القاضي البيطار لأهالي شهداء المرفأ: لن أقف عند الحصانات

عبّر أهالي شهداء المرفأ عن ثقتهم بالقاضي البيطار قائلين: "نحن متفائلون بالقاضي البيطار الذي أكد لنا أنّه لن يقف عند الحصانات وسيطلعنا كلّ فترة على مسار التحقيق وسيعطي كل الجدية لملفنا"