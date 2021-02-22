لبنان

شيخ العقل وبخاري بحثا آخر المستجدات

Lebanon 24
22-02-2021 | 12:56
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 استقبل شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن اليوم في دار الطائفة في بيروت، السفير السعودي في لبنان وليد بخاري، وجرى خلال اللقاء البحث في مجمل المستجدات الراهنة.
 
وأكد بخاري خلال اللقاء أن "لبنان رسالة حضارية وحتما ستنتصر تطلعات الشعب اللبناني".

من جهته ثمن شيخ العقل "دور المملكة العربية السعودية ووقوفها الدائم إلى جانب لبنان دولة وشعبا ومؤسسات"، ودان ما "تتعرض له المملكة من هجمات تطال استقرارها وأمنها".
المصدر: الوكالة الوطنية
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