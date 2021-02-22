لبنان

اعتصام للمطالبة باطلاق موقوفي طرابلس

Lebanon 24
22-02-2021 | 13:25
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 قامت مجموعات من المحتجين بالاعتصام بعد ظهر اليوم امام المحكمة العسكرية في بيروت، في ظل اجراءات أمنية مشددة للجيش وفرقة مكافحة الشغب.

وطالب المعتصمون "بعدم الممطالة باطلاق الموقوفين في تظاهرات طرابلس وبالغاء المحاكم الاستثنائية".

واقفل المعتصمون الطريق على المسلكين. والقيت كلمات اكدت رفض المحاكمة العسكرية "للذين ثاروا على فساد السلطة وعلى الوضع المعيشي الصعب والانهيار الحاصل في كل مفاصل البلد"، وطالبوا باطلاق الموقوفين فورا.
المصدر: الوكالة الوطنية
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