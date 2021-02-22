تسرّب نفطي إسرائيلي الى شواطىء الجنوب.. ودياب يتابع القضية

تابع رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب قضية التسرب النفطي من باخرة للعدو الإسرائيلي الذي وصل الى الشواطئ اللبنانية في الجنوب، وكلف وزيري الدفاع والبيئة في حكومة تصريف الاعمال زينة عكر ودميانوس قطار والمجلس الوطني للبحوث العلمية، متابعة الموضوع لجهة إبلاغ قوات "اليونيفيل" لوضع تقرير رسمي في هذا الخصوص، وكذلك لجهة التعامل مع هذا التسرب وأضراره.