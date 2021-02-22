لبنان

عكر استقبلت رئيس مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين ورئيس جامعة البلمند

Lebanon 24
22-02-2021 | 14:10
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إستقبلت نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر رئيس مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين في لبنان UNHCR أياكي إيتو، ترافقه نائبته لشؤون الحماية كارولينا ليندهولم  بيلينغ. وجرى عرض للمساعدات الإنسانية المقدمة من قبل المفوضية في لبنان خلال العام 2021.
الوزيرة عكر إلتقت كذلك رئيس جامعة البلمند الدكتور إلياس الوراق وجرى البحث في أوضاع الجامعة وحاجاتها ومسألة الأقساط الجامعية إضافة الى ما يعترضها من صعوبات في ظل الأوضاع الراهنة. 
 
 
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