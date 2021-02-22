أكبر معمر في القبيات يتلقى اللقاح

أقدم اليوم ابن بلدة القبيات حبيب يوسف الياس البالغ من العمر 95 عاما، المعروف بالمختار، على تلقي لقاح فايزر في مستشفى حلبا الحكومي، حيث دعا كل المسنين، الى "تلقي اللقاح بالسرعة الممكنة، مشجعا الجميع الى التسجيل عبر منصة الوزارة، لاخذ اللقاح للحد من تفشي الوباء".