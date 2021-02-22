أرسلان ناعيا أنيس النقاش: نخسر اليوم أحد رموز الكفاح التحرري

نعى رئيس الحزب" الديمقراطي اللبنان"ي طلال أرسلان في تغريدة عبرحسابه على "تويتر" الصحافي أنيس النقاش : "نخسر اليوم أحد رموز الكفاح التحرري في عالمنا المعاصر، أحب فلسطين وقاوم لأجلها بفكره ونضاله ومواقفه المشرفة... عشق دمشق التي شاءت الظروف أن يلقى وجه ربه وهو في قلبها.أنيس النقاش، الرحمة لروحك، والعزاء للعائلة الكريمة والأهل ولجميع محبيك".