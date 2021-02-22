وهبه التقى اوهانيان ومدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة

استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال شربل وهبه وزيرة الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال فارتينيه اوهانيان، وجرى البحث في اجتماع وزراء الشباب والرياضة الفرنكوفونية التي ستحضره الوزيرة اوهانيان، حيث من المتوقع ان يتم انتخاب الامين العام الجديد لمؤسسة وزراء الشباب والرياضة الفرنكفونيين.كما استقبل الوزير وهبه مدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة فوزي الزيود، في زيارة وداعية، مقدما خلفه السيد ماثيو لوتشيانو، كما جرى البحث في النشاطات التي تقوم بها المنظمة وما قدمته من مساعدات حول إعادة بناء مركز الامن العام في العبودية، وتأهيل وترميم مركز الأمن العام في المصنع.وأشار الزيود إلى "المشروع الذي تقوم به المنظمة لبناء مركز كامل للأمن العام في مرفأ بيروت".