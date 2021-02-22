حفاوة في المحكمة العسكرية... بمن؟

أشارت مصادر قضائية لموقع "لبنان 24" الى أن المحقق العدلي السابق في قضية تفجير مرفأ بيروت القاضي فادي صوّان إستُقبل بحفاوة بالغة من قِبل زملائه في أول يوم عملٍ له عند وصوله الى مكتبه في المحكمة العسكرية.