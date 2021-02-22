لبنان

استقدام طائرة ومقتل مطلوب.. عمليات الدهم في العسيرة-بعلبك تابع

Lebanon 24
22-02-2021 | 17:00
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أنهت مديرية المخابرات في الجيش،، اليوم الإثنين، عملية أمنية كبيرة في منطقة العسيرة بعلبك ادت الى مقتل مطلوب من آل ياغي واصابة آخرين، بحسب ما افادت مراسلة "لبنان 24"، فيما ينفذ الجيش في هذه الأثناء مداهمات في نبحا للبحث عن مطلوبين.
 
وأشارت المصادر الى أن الجيش استقدم طائرات لمراقبة المداهمة من نوع "الغزال" و"السسنا" للبحث. وأشارت المراسلة الى تطور الموقف بعد اطلاق نار من قبل المطلوب ح. ر. على القوة المداهمة حيث سقط جرحى بين عناصر مديرية المخابرات بينهم ضابط برتبة نقيب.
 
وكانت  قيادة الجيش أعلنت أن "وحدات من الجيش تطوق مجموعة من المطلوبين في منطقة العسيرة بعلبك اثناء عمليات دهم وسط تبادل لاطلاق النار".

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