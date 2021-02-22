استقدام طائرة ومقتل مطلوب.. عمليات الدهم في العسيرة-بعلبك تابع

أنهت مديرية المخابرات في الجيش،، اليوم الإثنين، عملية أمنية كبيرة في منطقة العسيرة بعلبك ادت الى مقتل مطلوب من آل ياغي واصابة آخرين، بحسب ما افادت مراسلة "لبنان 24"، فيما ينفذ الجيش في هذه الأثناء مداهمات في نبحا للبحث عن مطلوبين.

وأشارت المصادر الى أن الجيش استقدم طائرات لمراقبة المداهمة من نوع "الغزال" و"السسنا" للبحث. وأشارت المراسلة الى تطور الموقف بعد اطلاق نار من قبل المطلوب ح. ر. على القوة المداهمة حيث سقط جرحى بين عناصر مديرية المخابرات بينهم ضابط برتبة نقيب.