لبنان

بري بحث مع وفد البنك الدولي في الوضعين المالي والاقتصادي

Lebanon 24
22-02-2021 | 15:23
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، مدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة في لبنان فوزي الزيود في حضور المدير الجديد للمنظمة في لبنان ماثيو لوسيانو في زيارة بروتوكولية وداعية لمناسبة انتهاء عمله في لبنان.

ونوه الزيود بـ"تعاون الرئيس نبيه بري والمجلس النيابي اللبناني مع المنظمة الدولية للهجرة في مختلف المجالات طيلة فترة ولايته"، معربا عن ثقته بـ"إستمرار هذا التعاون مع المدير الجديد للمنظمة السيد ماثيو لوسيانو".

واستقبل الرئيس بري وفدا من البنك الدولي برئاسة مدير دائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جاه وعرض معه الوضعين المالي والاقتصادي في لبنان .

واستقبل رئيس المجلس سفير تركيا هاكان تشاكيل في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه كسفير لبلاده لدى لبنان. وتم في خلال الزيارة البحث في الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.
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