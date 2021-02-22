العثور على جثة مواطن في صيدا

عثر على المواطن ب. ر. جثة على شرفة منزله في حي أزعر- صيدا، بحسب ما أفاد مراسل "لبنان 24".وحضرت عناصر الإنقاذ الشعبي والقوى الأمنية والطبيب الشرعي والأدلة الجنائية للكشف على الجثة وتحديد أسباب الوفاة، لنقلها الى مستشفى صيدا الحكومي.