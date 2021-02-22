لبنان

العثور على جثة مواطن في صيدا

Lebanon 24
22-02-2021 | 16:10
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عثر على المواطن ب. ر. جثة على شرفة منزله في حي أزعر- صيدا، بحسب ما أفاد مراسل "لبنان 24". 

وحضرت عناصر الإنقاذ الشعبي والقوى الأمنية والطبيب الشرعي والأدلة الجنائية للكشف على الجثة وتحديد أسباب الوفاة، لنقلها الى مستشفى صيدا الحكومي.
 
 
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جثة

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