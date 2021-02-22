لبنان

لجان أهالي الموقوفين بعد لقاء باسيل: لتسريع المحاكمات وتخفيف الاكتظاظ في السجون

Lebanon 24
22-02-2021 | 16:30
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أكد رئيس جمعية "لجان أهالي الموقوفين في السجون اللبنانية" دمر المقداد إثر الزيارة التي قام بها إلى دارة رئيس تكتل" لبنان القوي" النائب جبران باسيل في الرابية، برفقة منسقي الجمعية من المناطق اللبنانية كافة، وممثل الإسلاميين محمود ابو عيد، أن "الوفد ناقش خلال الزيارة الوضع القضائي لجهة عدم تسريع المحاكمات، وتمديد تعطيل المحاكم في ظل جائحة كورونا، واكتظاظ السجون وما آلت إليه الأمور، وكان النائب جبران باسيل متجاوبا، وطلب من المحامي حافظ المولى تدوين النقاط الأساسية لمناقشتها وطرحها في مجلس النواب".

وختم المقداد: "نحن كجمعية لمسنا من خلال حديث النائب باسيل أنه ليس معارضا لبعض الأمور التي تساعد في تخفيف الاكتظاظ في السجون، وهو على اطلاع تام على ما يجري بهذا الشان".
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