أهالي ضحايا المرفأ بعد زيارة القاضي البيطار: المحقق العدلي لم يقل هذا الكلام

في اتصال مع "لبنان 24"، أكد الناطق بإسم أهالي ضحايا جريمة المرفأ إبراهيم حطيط أن ما تناقله بعض وسائل الإعلام عن لسانه في معرض رده على أسئلة الإعلاميين الذين واكبوا زيارة الوفد للمحقق العدلي القاضي طارق البيطار في مكتبه في عدلية بيروت عار من الصحة جملة وتفصيلاً لجهة حديث القاضي البيطار عن "تخطيه لكل الحصانات" في مسار التحقيق الذي سينتهجه.

وأشار حطيط إلى أن هذه العبارة لم ترد لا على لسان المحقق العدلي ولا على لسانه، إنما أتت رداً على سؤال طرحته إحدى الصحافيات وجاء بحرفيته: "هل ستعيق الحصانات عمل المحقق العدلي؟"، فكان جواب حطيط "لا شيء سيعيق عمله".