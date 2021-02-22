اصطدام سيارة بالباب الحديدي لبلدية الميناء (صورة)

ارتطمت سيارة رباعية الدفع بالرصيف وبالباب الحديدي لمدخل بلدية الميناء بعد فقدان سائقها السيطرة عليها أثناء القيادة مما أدّى إلى إصابته برضوض متفرقه.وعمل جهاز الطوارئ والإغاثة في "الجمعية الطبية الإسلامية" على إسعافه ونقله إلى "مستشفى الإسلامي" للعلاج.